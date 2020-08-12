Минздрав подтвердил случай сибирской язвы в Одесской области

Министерство здравоохранения подтвердило в Одесской области случай заражения сибирской язвой.

Больной занимался скупкой животных для дальнейшей перепродажи, сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

У пациента 3 августа поднялась температура, а на голени появился фурункул, который превратился в язву. Изначально он и занимался самолечением. К врачу больной обратился только 7 августа.

Контактные лица находятся под присмотром медиков. Также организовано проведение комплекса противоэпидемических и профилактических в населенном пункте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кыргызстане у восьми человек заподозрили сибирскую язву, у одного из них диагноз подтвердился лабораторно.