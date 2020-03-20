Минздрав подтвердил, что заразившийся коронавирусом украинец здоров

Инфицированный коронавирусом пациент из Черновцов полностью выздоровел, сегодня его выписывают из больницы.
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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, мужчина может вернуться домой.
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"Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено", – отметили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый тест, который показал отрицательный результат у жителя Черновцов, провели 16 марта.
20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что этот пациент полностью выздоровел.
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