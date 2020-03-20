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20 марта • обновлено в 13:45
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Минздрав подтвердил, что заразившийся коронавирусом украинец здоров

1.8т
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Инфицированный коронавирусом пациент из Черновцов полностью выздоровел, сегодня его выписывают из больницы.

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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, мужчина может вернуться домой.

Минздрав подтвердил, что заразившийся коронавирусом украинец здоров

Getty Images

"Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый тест, который показал отрицательный результат у жителя Черновцов, провели 16 марта.

20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что этот пациент полностью выздоровел.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Тег
вирус
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Йому поталанило: тепер він може спокійно обмінюватися "рідинами"!)))
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