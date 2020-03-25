Минздрав подтвердил 145 зараженных коронавирусом и 5 смертей в Украине

В Украине официально подтверждены 145 случаев коронавируса COVID-19, из которых пять – летальных.
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Такие данные исследований вирусологической референс-лаборатории обнародовал Центр общественного здоровья в Facebook.
На протяжении дня подтверждено 32 новых случая.
Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19. Один пациент выздоровел, повторное лабораторное исследование на обнаружило вируса в организме.
facebook.com/phc.org.ua
Данные по областям выглядят таким образом:
Винницкая область – 1 в течение суток;
Волынская область – 2, из них 1 в течение последних суток;
Днепропетровская область – 2,
Донецкая область – 1;
Житомирская область – 2 (1 летальный)
Запорожская область – 7, из них 5 в течение суток;
Ивано-Франковская область – 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)
Киев – 34, из них 3 в течение суток;
Киевская область – 24, из них 2 в течение суток;
Луганская область – 1 в течение суток;
Львовская область – 2,
Одесская область – 4, из них 3 в течение суток;
Тернопольская область – 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)
Херсонская область – 1 в течение суток;
Черкасская область – 2, из них 1 в течение суток;
Черновицкая область – 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 25 марта в Минздраве подтверждали 113 инфицированных.
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