Минздрав подтвердил 145 зараженных коронавирусом и 5 смертей в Украине

Министр здравоохранения Илья Емец заявил в обращении к украинцам, что коронавирус набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться. При этом он подчеркнул, что медицина Украины не готова к этому вызову.

В Италии уже четвертый день подряд наблюдается положительная тенденция. За последние сутки умерло на 60 человек меньше, чем за предыдущие (683 против 743). Заразилось тоже немного меньше людей (5210 против 5249).

В Украине продлили карантин на 30 дней, до 24 апреля. Также Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране. Шмыгаль заявил, что если распространение болезни будет остановлено, то ограничения снимут раньше.

В ВОЗ объявили новый возможный эпицентр коронавируса: им могут стать США.