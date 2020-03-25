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25 марта • обновлено в 23:40
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Пять смертей от коронавируса в Украине и 145 зараженных: Миндздрав обнародовал данные на 25 марта

20.9т
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В Украине официально подтверждены 145 случаев коронавируса COVID-19, из которых пять – летальных.

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Такие данные исследований вирусологической референс-лаборатории обнародовал Центр общественного здоровья в Facebook.

Минздрав подтвердил 145 зараженных коронавирусом и 5 смертей в Украине

На протяжении дня подтверждено 32 новых случая.

Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19. Один пациент выздоровел, повторное лабораторное исследование на обнаружило вируса в организме.

Минздрав подтвердил 145 зараженных коронавирусом и 5 смертей в Украине

facebook.com/phc.org.ua

Данные по областям выглядят таким образом:

  • Винницкая область – 1 в течение суток;

  • Волынская область – 2, из них 1 в течение последних суток;

  • Днепропетровская область – 2,

  • Донецкая область – 1;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный)

  • Запорожская область – 7, из них 5 в течение суток;

  • Ивано-Франковская область – 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

  • Киев – 34, из них 3 в течение суток;

  • Киевская область – 24, из них 2 в течение суток;

  • Луганская область – 1 в течение суток;

  • Львовская область – 2,

  • Одесская область – 4, из них 3 в течение суток;

  • Тернопольская область – 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

  • Херсонская область – 1 в течение суток;

  • Черкасская область – 2, из них 1 в течение суток;

  • Черновицкая область – 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 25 марта в Минздраве подтверждали 113 инфицированных.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Букет Красивый
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Судя по карте, как ветер дул, так он и перелетел. А говорили что дальше 3 метров не летит.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ну вот, проблема туберкулеза решена, теперь все разговоры про коронавирусную вполне излечимую инфекцию. Вот как проблемы решают клоуны, помогут помереть, но вирус не пустят
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