Минздрав подготовил закон о борьбе с коронавирусом: что нужно знать украинцам

Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о борьбе с коронавирусом.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, положения документа должны повысить эффективность борьбы с инфекцией, от которой в Украине 13 марта скончался первый пациент.
Подготовленный законопроект предусматривает:
Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
Возможность работникам выполнять работу из дому.
Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.
Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.
Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины. Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава обратился к Верховной Раде с призывом провести срочное заседание, чтобы принять закон о борьбе с коронавирусом. Ожидается, что нардепы соберутся до середины следующей недели.
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