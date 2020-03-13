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13 марта • обновлено в 19:31
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Минздрав подготовил закон о борьбе с коронавирусом: что нужно знать украинцам

1.5т
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Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о борьбе с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, положения документа должны повысить эффективность борьбы с инфекцией, от которой в Украине 13 марта скончался первый пациент.

Подготовленный законопроект предусматривает:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.

  • Возможность работникам выполнять работу из дому.

  • Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.

  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины. Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава обратился к Верховной Раде с призывом провести срочное заседание, чтобы принять закон о борьбе с коронавирусом. Ожидается, что нардепы соберутся до середины следующей недели.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Запрет хрюканам кучковаться - цэ гарна новына. Кое-что должно произойти важное, имхо
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
пора бы озвучить,что это пути н запустил вирус на украину,для дестабилизации ситуации в стране и отвлечения внимания от донбасса.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хоть так
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