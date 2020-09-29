Минздрав планирует включить к медгарантиям беременность на "первичке"

Министерство здравоохранения подало бюджетный запрос на введение в рамках Программы медицинских гарантий на 2021 год пакет медицинских услуг по амбулаторному ведению беременности.

Об этом на брифинге во вторник, 29 сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, эту часть должно делать в том числе и первичное звено. Пакет будет стоить 1026 грн в месяц.

"Кроме традиционно женских консультаций, мы считаем, что эту часть должно делать в том числе и первичное звено. Поэтому мы хотим ввести пакет, который будет составлять 1026 грн в месяц. Полный пакет услуг будет включать обзор, совпадение анамнеза, кардиографию, лабораторную диагностику, УЗИ. Исходя из прогнозированного количества рожениц на следующий год – 270 291, общий прогнозный объем расходов, который мы подали в бюджетном запросе, – 2,2 млрд грн ", – сказал Степанов.

Министр также отметил, что введение такого пакета является важным ввиду того, что в Украине материнская, младенческая смертность в 1,5-3 раза выше, чем в странах Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов рассказал, что Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 бесплатно.