Минздрав опубликовал актуальный список областей, проваливших ослабление карантина

В Украине 9 областей не готовы ослаблять карантин.

В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Во всех этих регионах превышен показатели заболеваемости коронавирусом (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, выше всего динамика заболевания в Сумской области – 26,44% при допустимых 10%.

Наибольшая загруженность коек во Львовской области – 53,31% при допустимых не более 50%.

Самый высший процент выявления коронавируса в Черновицкой области – 18,54% при допустимых 11%.

Также не готовы к смягчению карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская и Харьковская области.

moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких областях Украины в последнее время фиксируется стремительный рост случаев COVID-19, тогда как в девяти регионах количество выздоровевших за минувшие сутки превысило количество заболевших.