Минздрав определил больницы для пациентов с коронавирусом: опубликован список

Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

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Об этом говорится на сайте Минздрава. В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников – 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).

Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.

Определенные министерством больницы предназначены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не должны обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения, так как это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38 и не сбивается, затрудненное дыхание – звонить 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

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