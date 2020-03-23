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23 марта • обновлено в 10:31
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Минздрав объявил о новом этапе борьбы с коронавирусом, следующий – смертность

14.9т
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В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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Об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 каналу. Он отметил, что страна не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус.

"Поэтому сейчас у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", – сказал Емец.

Минздрав объявил о новом этапе борьбы с коронавирусом, следующий – смертность

По его словам, сейчас команда Минздрава и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, по словам, Емца, ему удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда замминистра Виктора Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул министр, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавируса – Ред.) – смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8- 9%. Я сегодня собрал специалистов, будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", – подчеркнул Емец.

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 23 марта составляет 73 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что от коронавируса в Украине вылечились 8 человек, но, как выяснилось, ошиблись.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Илья Емец
Место
Украина
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Комментарии
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Берегите ветеранов УПА.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Укропия - это рассадник фашизма и заразы.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
ефимов владимир, а ведь каких-то лет 6 назад была страной. Прикидывались?
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Смертность это хорошо
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