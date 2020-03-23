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23 марта • обновлено в 15:10
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Минздрав объяснил ошибку с 8 "выздоровевшими" от коронавируса украинцами

2.6т
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Информация о восьми вылечившихся от коронавируса украинцах оказалась неточной.

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Как сообщил на брифинге 23 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, у этих пациентов было всего лишь подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Эти случаи не подтвердили заболевание после проведения диагностических исследований методом полимеразной цепной реакции", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта в Министерстве здравоохранения обрадовали украинцев информацией о том, что в стране от коронавируса вылечились уже восемь человек, но позже выяснилось, что в ведомстве ошиблись.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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