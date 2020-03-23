Минздрав объяснил ошибку с 8 "выздоровевшими" от коронавируса украинцами

Информация о восьми вылечившихся от коронавируса украинцах оказалась неточной.
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Как сообщил на брифинге 23 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, у этих пациентов было всего лишь подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось.
Виктор Ляшко
"Эти случаи не подтвердили заболевание после проведения диагностических исследований методом полимеразной цепной реакции", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта в Министерстве здравоохранения обрадовали украинцев информацией о том, что в стране от коронавируса вылечились уже восемь человек, но позже выяснилось, что в ведомстве ошиблись.
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