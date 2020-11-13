Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Украина подобралась к нему вплотную

В список стран "красной" зоны вошли 45 стран, Украина подобралась к нему вплотную, но еще находится в "зеленой".

Об этом свидетельствует обновленные данные, обнародованные 13 ноября на сайте украинского Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Стремительнее всего коронавирус распространяется в частности в Анголе, Люксембурге, Чехии, Черногории, Швейцарии, Лихтенштейне. В этих странах показатель заболеваемости за последние две недели превышает 1000 случаев на 100 тысяч населения.

В Украине – 342,5 случаев, страна еще находится в "зеленой" зоне.

Страны "красной зоны". Минздрав

Страны "красной зоны". Минздрав

Граница "красной" и "зеленой" зон. Минздрав

Страны "зеленой зоны". Минздрав

Страны "зеленой зоны". Минздрав

Страны "зеленой зоны". Минздрав

Страны "зеленой зоны". Минздрав

Страны "зеленой зоны". Минздрав

Страны "зеленой зоны". Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 6 ноября в Украине было зафиксировано 275,2 активных случая на 100 тысяч населения.