Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Украина подобралась к нему вплотную

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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  • В шести странах показатель заболеваемости превышает 1000 случаев на 100 тысяч населения

  • В Украине этот показатель составляет 342,5 случаев

Украина приблизилась к списку стран 'красной' зоны

В список стран "красной" зоны вошли 45 стран, Украина подобралась к нему вплотную, но еще находится в "зеленой".

Об этом свидетельствует обновленные данные, обнародованные 13 ноября на сайте украинского Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Стремительнее всего коронавирус распространяется в частности в Анголе, Люксембурге, Чехии, Черногории, Швейцарии, Лихтенштейне. В этих странах показатель заболеваемости за последние две недели превышает 1000 случаев на 100 тысяч населения.

В Украине – 342,5 случаев, страна еще находится в "зеленой" зоне.

Страны "красной зоны".
Страны "красной зоны".
Граница "красной" и "зеленой" зон.
Страны "зеленой зоны".
Страны "зеленой зоны".
Страны "зеленой зоны".
Страны "зеленой зоны".
Страны "зеленой зоны".
Страны "зеленой зоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 6 ноября в Украине было зафиксировано 275,2 активных случая на 100 тысяч населения.

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