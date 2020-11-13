Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Украина подобралась к нему вплотную

В список стран "красной" зоны вошли 45 стран, Украина подобралась к нему вплотную, но еще находится в "зеленой".

Об этом свидетельствует обновленные данные, обнародованные 13 ноября на сайте украинского Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Стремительнее всего коронавирус распространяется в частности в Анголе, Люксембурге, Чехии, Черногории, Швейцарии, Лихтенштейне. В этих странах показатель заболеваемости за последние две недели превышает 1000 случаев на 100 тысяч населения.

В Украине – 342,5 случаев, страна еще находится в "зеленой" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 6 ноября в Украине было зафиксировано 275,2 активных случая на 100 тысяч населения.