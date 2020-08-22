Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон: куда можно улететь украинцам

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, относящихся к "красной" и "зеленой" зон в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава. Так, по состоянию на 22 августа к "красной зоны" относятся такие страны, как Перу, Панама, Колумбия, Мальдивы, Бразилия, Израиль, США, Аргентина, Испания, Чили, Молдова, Черногория, Казахстан, Румыния, Северная Македония, Армения, Индия Бельгия и другие (всего 65 стран).

В "зеленую зону" попали Россия, Нидерланды, Франция, Швеция, ОАЭ, Швейцария, Австрия, Болгария, Чехия, Исландия, Дания, Португалия и другие (всего 128 стран).

Отметим, для определения страны в ту или иную зону принимается во внимание количество активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

Как известно, с 1 августа Минздрав изменил подход к формированию этого списка. Теперь рассматриваются только два показателя. К "красной зоны" относятся страны, в которых прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост в Украине, а также страны, где прирост больных за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями превышает 30%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза 7 августа обновила список третьих стран, с которыми рекомендуется открыть границы. Из него убрали Марокко.