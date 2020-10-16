Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон

Министерство здравоохранения Украины 16 октября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон из-за пандемии коронавируса.

В перечень вошли 194 государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Он появился на официальном сайте Минздрава.

Так, к "красной" зоне отнесли 31 страну, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превысил 178 случаев на 100 тысяч населения за последние две недели.

Эту зону возглавляют Андорра (1496,5 случая), Чехия (660,8), Израиль (600) и Черногория (592,9). Также в ней значатся Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, Республика Молдова, Армения, США, Румыния и другие.

Примечательно, что Украина уже не впервые оказалась на "границе" "зеленой" и "красной" зон. По состоянию на 16 октября показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 176,5 активных случая на 100 тысяч населения.

В "зеленую" зону попали 150 стран, тогда как еще по 13 государствам нет данных о заболеваемости COVID-19.

Перечень стран "красной" зоны МОЗ

Украина оказалась на "границе" "красной" и "зеленой" зон МОЗ

Перечень стран "зеленой" зоны МОЗ

В "зеленую" зону попали 150 стран МОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 16 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,1 млн человек. За минувшие сутки были выявлены 398 609 новых инфицированных.