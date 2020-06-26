Минздрав обновил список опасных стран с COVID-19: Украина тоже в "красной зоне"

Министерство здравоохранения Украины обновило список страны так называемой "красной зоны", где зафиксировано значительное распространение COVID-19.

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Список обнародован на сайте ведомства, в нем оказались 50 стран, в том числе и Украина (чтобы посмотреть полный список, доскролльте до конца новости).

Странами со значительным распространением коронавируса является те, где количество активных случаев заражения превышает 40 человек на 100 тысяч населения. После посещения таких стран граждане обязаны проходить 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

В десятке лидеров оказались Катар, Гвиана, США, Армения, Бахрейн, Оман, Перу, Бельгия, Панама, Бразилия. Украина заняла 40-е место с показателем заболеваемости – 50,6 случаев.

Список стран со значительным распространением COVID-19 Минздрав

Список стран со значительным распространением COVID-19 Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может не попасть в список государств, туристам из которых ЕС собирается открыть границы с 1 июля. Уровень инфицирования в стране превышает критерии, выработанные Еврокомиссией.