Минздрав обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон: куда разрешено полететь украинцам

Министерство здравоохранения напомнило украинцам обновленный список стран "зеленой" и "красной" зон в связи с пандемией COVID-19.

Граждане, которые возвращаются из стран первой зоны, к которой добавилось еще девять государств, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции. Об этом во время брифинга 19 июля заявил глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В частности, к странам так называемой зеленой зоны отнесли Турцию, Египет, Албанию, Болгарию, Чехию, Сербию, Хорватию, Польшу, Грецию, Венгрию и Латвию.

Тогда как к "красной" принадлежат США, Армения, Израиль, Черногория, Россия, Молдова, Казахстан и Беларусь.

По словам Степанова, правительство обновило критерий отнесения стран к "зеленой" зоне, увеличив порог активных больных от 40 до 55 человек на 100 000 населения.

"После увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizzair временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа из-за стремительного распространения коронавируса в Украине.