Минздрав обновил перечень симптомов для госпитализации с COVID-19
Министерство здравоохранения Украины приняло специальный приказ, который предусматривает изменение перечня симптомов, с которыми людей с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом следует госпитализировать.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк. Она отметила, что в обновленный список входят три признака, однако пациент должен быть доставлен в больницу при наличии хотя бы одного из них (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, сейчас госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, имеющим хотя бы один из нижеперечисленных признаков:
частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30-ти;
сатурация меньше или равна 92% (уровень насыщенности гемоглобина кислородом);
нарушение сознания.
Кроме того, отметила Садовьяк, госпитализация также показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию.
Что касается завершения амбулаторно-поликлинического лечения, то оно возможно при:
отсутствии клинических проявлений коронавируса в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного исследования;
отсутствии симптомов болезни в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты взятия материала при положительном результате ПЦР-теста;
отсутствии признаков инфекции при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.
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