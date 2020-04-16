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16 апреля • обновлено в 10:11
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Минздрав обнародовал катастрофическую статистику заражения медиков COVID-19

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С начала эпидемии коронавируса в Украине опасной болезнью заразились уже 788 медиков. Антирекорд заболеваемости среди представителей сферы здравоохранения установлен на Буковине.

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Об этом в ходе брифинга 16 апреля заявил глава Минздрава Максим Степанов. Вместе с тем он подчеркнул, что каждый день ведомство увеличивает обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус

Коронавирус

"День"

"Что касается заболеваемости медицинских работников COVID-19, то на сегодня это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости в Черновицкой области –126 медработников. Мы анализируем каждый случай заболевания медика: в связи с чем это произошло, в какой больнице, в каких условиях", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля стало известно, что Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса. У всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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