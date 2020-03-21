Министерство здравоохранения не подтвердило первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Луцке.

Накануне местное издание ВолиньPost со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что заболевание выявили у жителя села Липины Луцкого района.

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Однако в официальной сводке за 21 марта Минздрав сообщил о 47 инфицированных и опубликовал перечень областей, зараженных вирусом. Исходя из этих данных, на Волыни коронавируса нет.

Минздрав не подтвердил коронавирус в Луцке

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Луцке приняли решение ограничить движение общественного транспорта из-за угрозы COVID-19.

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