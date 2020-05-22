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22 мая • обновлено в 18:55
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Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая: что разрешено и что запрещено

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Министерство здравоохранения Украины озвучило условия, при которых детские сады могут возобновить работу во время действия адаптивного карантина.

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Соответствующее постановление утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступает в силу с 25 мая, сообщается на странице парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций (чтобы посмотреть документ, проскролльте новость до конца).

Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая

Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая

vesti.ua

Так, на период карантина рекомендуется не допускать смешивания детских групп; отдавать предпочтение играм на свежем воздухе; ограничить игры, которые предусматривают физический контакт детей и использование инвентаря.

Также детские сады должны обеспечить пятидневный запас средств защиты и дезинфицирующих средств; научить сотрудников правильно ими пользоваться и организовать контроль выполнения правил; заменить твердое мыло на жидкое; предупредить родителей об особенных условиях работы; регулярно убирать помещение с дезинфицирующими средствами; регулярно проветривать помещение; временно отстранить от работы людей из группы риска; сотрудники должны регулярно пользоваться антисептиками и воздерживаться от контакта с больными; в случае подозрения на респираторное заболевание сотрудники должны самоизолироваться.

Что включают в себя новые правила

  • Измерение температуры всем сотрудникам перед началом работы.

  • Детям также необходимо измерять температура перед входом в учреждение.

  • Не допускаются сотрудники и дети, у которых температура превышает 37,2.

  • Родители, которые приводят детей в садик, должны пользоваться масками.

  • Учреждения должны быть обеспечены антисептиками, а дети должны пользоваться ими только под присмотром воспитателя.

  • Воспитатели в игровой форме по собственному примеру учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерять температуру.

Что запрещено в садиках во время карантина

  • Использование многоразовых полотенец.

  • Использование мягких игрушек.

  • Использование ковров с длинным ворсом.

  • Использование уличной обуви внутри детсада.

  • Проведение массовых мероприятий при участии детей более одной группы и участии зрителей.

Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая: что разрешено и что запрещено
Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая: что разрешено и что запрещено
Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая: что разрешено и что запрещено
Минздрав назвал условия работы детсадов с 25 мая: что разрешено и что запрещено

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 22 мая началось ослабление ограничительных мер, в стране начали вводить адаптивный карантин.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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