Минздрав назвал регионы Украины, по которым коронавирус ударил больше всего
В Украине, которая побила еще один рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+2481), сейчас наибольшее количество активных больных наблюдается на Харьковщине, Тернопольщине и в Киеве.
Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в городе Киев – 265.
При этом в Харьковской области – 247 случаев, Тернопольской – 227, Львовской – 190, Ивано-Франковской – 182, Одесской – 170 и Черновицкой – 142.
Ситуация в регионах:
Винницкая обл. – 3872 (+72)
Волынская обл. – 5370 (50)
Днепропетровская обл. – 2236 (+74)
Донецкая обл. – 1369 (+51)
Житомирская обл. – 3155 (+92)
Закарпатская обл. – 7385 (+83)
Запорожская обл. – 1520 (+33)
Ивано-Франковская обл. – 8843 (+182)
Кировоградская обл. – 795 (+5)
г. Киев – 12984 (+265)
Киевская обл. – 5489 (+92)
Львовская обл. – 14168 (+190)
Луганская обл. – 295 (+21)
Николаевская обл. – 1118 (41)
Одесская обл. – 6921 (+170)
Полтавская обл. – 738 (+33)
Ривненская обл. – 9019 (+98)
Сумская обл. – 1398 (+37)
Тернопольская обл. – 5705 (+227)
Харьковская обл. – 8691 (+247)
Херсонская обл. – 386 (+12)
Хмельницкая обл. – 2297 (+103)
Черновицкая обл. – 9997 (+142)
Черкасская обл. – 1482 (+92)
Черниговская обл. – 1745 (+69).
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 29 августа в Украине официально подтверждены 116 978 случаев коронавирусной инфекции.