Минздрав назвал регионы Украины, по которым коронавирус ударил больше всего

В Украине, которая побила еще один рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+2481), сейчас наибольшее количество активных больных наблюдается на Харьковщине, Тернопольщине и в Киеве.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в городе Киев – 265.

При этом в Харьковской области – 247 случаев, Тернопольской – 227, Львовской – 190, Ивано-Франковской – 182, Одесской – 170 и Черновицкой – 142.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. – 3872 (+72)

Волынская обл. – 5370 (50)

Днепропетровская обл. – 2236 (+74)

Донецкая обл. – 1369 (+51)

Житомирская обл. – 3155 (+92)

Закарпатская обл. – 7385 (+83)

Запорожская обл. – 1520 (+33)

Ивано-Франковская обл. – 8843 (+182)

Кировоградская обл. – 795 (+5)

г. Киев – 12984 (+265)

Киевская обл. – 5489 (+92)

Львовская обл. – 14168 (+190)

Луганская обл. – 295 (+21)

Николаевская обл. – 1118 (41)

Одесская обл. – 6921 (+170)

Полтавская обл. – 738 (+33)

Ривненская обл. – 9019 (+98)

Сумская обл. – 1398 (+37)

Тернопольская обл. – 5705 (+227)

Харьковская обл. – 8691 (+247)

Херсонская обл. – 386 (+12)

Хмельницкая обл. – 2297 (+103)

Черновицкая обл. – 9997 (+142)

Черкасская обл. – 1482 (+92)

Черниговская обл. – 1745 (+69).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 29 августа в Украине официально подтверждены 116 978 случаев коронавирусной инфекции.