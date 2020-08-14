Минздрав назвал регионы Украины, по которым COVID-19 ударил больше всего

В Украине, которая побила еще один рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+1732), сейчас наибольшее количество активных больных наблюдается на Львовщине, Ивано-Франковщине и в Закарпатье.

В частности, сейчас в указанных регионах на 100 тыс. населения приходится более 250 пациентов, которые все еще лечатся от COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

Кроме этого, в Минздраве добавили, что по состоянию на 14 августа показатель смертности в Украине от коронавируса составляет 2,3%. Хотя в количественном соотношении те, кто выздоровел, все еще превышают количество летальных случаев.

Так, наибольшее количество активных больных с диагнозом COVID-19 на 100 тыс. населения зарегистрировано во:

Львовской области – 326,4;

Ивано-Франковской области – 267;

Закарпатской области – 255,8.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Самый высокий показатель летальности наблюдается в:

Кировоградской области – 5,3%;

Закарпатской области – 3,8%;.

Черкасской области – 3,5%.

Отметим, что больше всего новых зараженных коронавирусом за последние сутки зарегистрировали в Харьковской области – 205, Львовской – 184, Одесской – 160, Ивано-Франковской – 138, Черновицкой – 154 и городе Киев – 158.

Области-лидеры Украины по количеству больных COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

Как отметил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, за последнее время к регионам-рекордсменам присоединились те, где еще недавно наблюдался низкий показатель заболеваемости. В частности, Харьковская и Одесская области.

Добавим, что с начала пандемии больше всего случаев COVID-19 в Украине зафиксировали во Львовской области – 11 658, Киеве – 10 160, в Ривненской – 7326 и Черновицкой областях – 7264.

Скриншот (Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины )

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 14 августа, в Украине официально подтверждено 87 872 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1732 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 2011 человек, а 46 797 пациентов полностью побороли болезнь.