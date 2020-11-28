Минздрав назвал регионы с наихудшей ситуацией с COVID-19

Карина Бондаренко Общество 13:42, 28.11.2020 Обновлено: 14:06, 28.11.2020

По состоянию на субботу, 28 ноября, наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине обстоит в Сумской области. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе составляет 956,3.

Следом в статистике идут Черкасская область – 820,5 и Киевская область – 696,6. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Самый низкий показатель заболеваемости в Кировоградской – 147,5, Луганской – 164,3 и Винницкой областях – 222,4.

При этом ни один регион страны не готов к ослаблению карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Украине удалось замедлить рост числа заражений COVID-19.

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