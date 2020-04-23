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23 апреля • обновлено в 10:31
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Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине

5.4т
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Резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

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Об этом во время брифинга 23 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, озвучив неутешительное количество случаев заражений опасной болезнью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За прошедшие сутки заболело 578 человек. Из них – 44 ребенка и 123 медработника. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало последствием, в том числе, нарушения карантина в Вербное воскресенье и непосредственно на Пасху" , – подчеркнул он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Степанов также добавил, что за минувшие сутки в Украине из-за коронавируса были госпитализированы 182 человека, зафиксировано 13 летальных случаев. Впрочем 180 пациентов, в том числе 4 детей, выздоровели.

"В регионах за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев подтверждено в Черновицкой области (87), Киевской (61) и Киеве (70)", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждено 7170 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 станут майские праздники.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

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