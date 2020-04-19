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19 апреля • обновлено в 13:55
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В Минздраве назвали причину нового всплеска коронавируса в Украине

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Посещение церквей на Вербное воскресенье 12 апреля привело к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

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Всплеск заболеваемости был зафиксирован на 4-5 день после инфицирования, заявил на брифинге 19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве назвали причину нового всплеска коронавируса в Украине

"Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений", – отметил он.

По словам Степанова, рост заболеваемости наблюдался уже на 4-5 день после инфицирования.

Еще одной причиной министр назвал увеличение тестирований методом ПЦР.

"За 10 дней было около 1000 ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тысяч. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху не посещать храмы.

В свою очередь глава ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что паски можно освятить самостоятельно дома. Для этого ходить в церковь и нарушать правила карантина не нужно.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Пасха Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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