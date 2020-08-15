Минздрав назвал регионы Украины, где нельзя ослаблять карантин: показатели превышены в 4 раза

Дарья Дурова Общество 18:22, 15.08.2020

В Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей и город Киев, где превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Выше всего он в Черновицкой области – 163,4% при допустимых 40% прироста новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, сообщается на сайте Министерство здравоохранения. То есть, показатель превышен приблизительно в четыре раза.

Далее идет Ивано-Франковская (131%) и Ривненская (114,8%) области.

Также не готовы к смягчению карантина Киев, Волынская, Закарпатская, Львовская области.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий на 15 августа.
moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 15 августа в Украине официально подтверждены 89 719 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 847 обнаружены за прошедший день, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В общежитии Запорожского медуниверситета коронавирус выявили уже у 29 иностранных студентов.

  • Ранее в одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.

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