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Минздрав назвал регионы Украины, где нельзя ослаблять карантин: показатели превышены в 4 раза

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Регионы Украины, которые не готовы ослаблять карантин

Регионы Украины, которые не готовы ослаблять карантин.

В Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей и город Киев, где превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Выше всего он в Черновицкой области – 163,4% при допустимых 40% прироста новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, сообщается на сайте Министерство здравоохранения. То есть, показатель превышен приблизительно в четыре раза.

Далее идет Ивано-Франковская (131%) и Ривненская (114,8%) области.

Также не готовы к смягчению карантина Киев, Волынская, Закарпатская, Львовская области.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий на 15 августа.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий на 15 августа. moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 15 августа в Украине официально подтверждены 89 719 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 847 обнаружены за прошедший день, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В общежитии Запорожского медуниверситета коронавирус выявили уже у 29 иностранных студентов.

  • Ранее в одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.

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