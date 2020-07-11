Минздрав назвал новые эпицентры COVID-19: более 100 за сутки

Тимур Григоренко Общество 10:18, 11.07.2020 Обновлено: 10:57, 11.07.2020

За минувшие сутки, 10 июля, в Украине Киев, Львовская и Закарпатская области стали лидерами антирейтинга по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19).

Об этом на брифинге в субботу, 11 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Во Львовской области заболело 119 человек, Закарпатской –108 и в Киеве – 125", – сказал глава Минздрава.

Также Степанов призвал украинцев соблюдать рекомендации относительно снижения риска заражения коронавирусом.

По его словам, в Украине зарегистрировали четыре медицинских препарата, которые проходят клинические испытания на лечение от COVID-19 – Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 11 июля в Украине официально подтверждены 52 843 случая коронавирусной инфекции. Из них 800 обнаружены за прошедшие сутки.

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