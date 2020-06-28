Минздрав назвал эпицентры коронавируса в Украине: статистика по областям

Общество 10:45, 28.06.2020 Обновлено: 12:15, 28.06.2020

За минувшие сутки, 27 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Ривненская и Закарпатская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 173, Ровенской области – 93, Закарпатской – 86", – отметил он.

По данным Центра общественного здоровья Украины, в общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. – 1833 (1179 выздоровели)

  • Волынская обл. – 2228 (693 выздоровели)

  • Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)

  • Донецкая обл. – 419 (163 выздоровели)

  • Житомирская обл. – 1396 (746 выздоровели)

  • Закарпатская обл. – 2626 (943 выздоровели)

  • Запорожская обл. – 568 (417 выздоровели)

  • Ивано-Франковская обл. – 2300 (1096 выздоровели)

  • г. Киев – 4935 (1547 выздоровели)

  • Киевская обл. – 2506 (1288 выздоровели)

  • Кировоградская обл. – 646 (531 выздоровела)

  • Луганская обл. – 80 (58 выздоровели)

  • Львовская обл. – 5177 (741 выздоровела)

  • Николаевская обл. – 436 (281 выздоровела)

  • Одесская обл. – 1601 (725 выздоровели)

  • Полтавская обл. – 310 (268 выздоровели)

  • Ривненская обл. – 3568 (1738 выздоровели)

  • Сумская обл. – 295 (219 выздоровели)

  • Тернопольская обл. – 1893 (1131 выздоровела)

  • Харьковская обл. – 2082 (1065 выздоровели)

  • Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)

  • Хмельницкая обл. – 791 (541 выздоровела)

  • Черкасская обл. – 642 (454 выздоровели)

  • Черновицкая обл. – 4686 (1876 выздоровели)

  • Черниговская обл. – 526 (145 выздоровели).

Центр общественного здоровья Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждено 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за минувшие сутки.

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