Минздрав назвал эпицентры коронавируса в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 27 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Ривненская и Закарпатская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 173, Ровенской области – 93, Закарпатской – 86", – отметил он.
По данным Центра общественного здоровья Украины, в общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. – 1833 (1179 выздоровели)
Волынская обл. – 2228 (693 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. – 419 (163 выздоровели)
Житомирская обл. – 1396 (746 выздоровели)
Закарпатская обл. – 2626 (943 выздоровели)
Запорожская обл. – 568 (417 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 2300 (1096 выздоровели)
г. Киев – 4935 (1547 выздоровели)
Киевская обл. – 2506 (1288 выздоровели)
Кировоградская обл. – 646 (531 выздоровела)
Луганская обл. – 80 (58 выздоровели)
Львовская обл. – 5177 (741 выздоровела)
Николаевская обл. – 436 (281 выздоровела)
Одесская обл. – 1601 (725 выздоровели)
Полтавская обл. – 310 (268 выздоровели)
Ривненская обл. – 3568 (1738 выздоровели)
Сумская обл. – 295 (219 выздоровели)
Тернопольская обл. – 1893 (1131 выздоровела)
Харьковская обл. – 2082 (1065 выздоровели)
Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 791 (541 выздоровела)
Черкасская обл. – 642 (454 выздоровели)
Черновицкая обл. – 4686 (1876 выздоровели)
Черниговская обл. – 526 (145 выздоровели).
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждено 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за минувшие сутки.