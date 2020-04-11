Самая высокая летальность в Украине: Минздрав наведался с проверкой на Прикарпатье из-за COVID-19

Рабочая группа Минздрава провела проверку на Прикарпатье, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19 в Украине.

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На 11 апреля в области подтверждено 17 летальных случаев. В основном, погибшие – люди в возрасте 55-60 лет, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

COVID-19 в Украине. Иллюстрация

Окончательные выводы и рекомендации комиссии относительно региона будут обнародованы вскоре. Пока, по словам инспекторов министерства, говорить о каких-то ошибках во время лечения нет оснований. Предварительно, у большинства умерших были тяжелые сопутствующие болезни.

Члены комиссии отметили, что врачи честно рассказывали о своих проблемах. По словам медиков, они уже справились с первым наплывом тяжелых пациентов и сейчас работают достаточно уверенно.

"Очень хороший результат от кислородной терапии. И это не обязательно только аппараты искусственной вентиляции. Такой доступ к кислородной терапии практически во всех учреждениях, где мы были, смогли увидеть. И его надо распространять, создавая так называемые респираторные центры", – сказала Ирина Микичак, заместитель министра здравоохранения.

Как писал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины за 11 апреля было выявлено семь новых случаев COVID-19 (всего – 17).

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