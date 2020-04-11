Главная Новости
12 апреля • обновлено в 02:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Самая высокая летальность в Украине: Минздрав наведался с проверкой на Прикарпатье из-за COVID-19

1.5т
Читать материал на украинском

Рабочая группа Минздрава провела проверку на Прикарпатье, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19 в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На 11 апреля в области подтверждено 17 летальных случаев. В основном, погибшие – люди в возрасте 55-60 лет, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

COVID-19 в Украине. Иллюстрация

COVID-19 в Украине. Иллюстрация

Окончательные выводы и рекомендации комиссии относительно региона будут обнародованы вскоре. Пока, по словам инспекторов министерства, говорить о каких-то ошибках во время лечения нет оснований. Предварительно, у большинства умерших были тяжелые сопутствующие болезни.

Члены комиссии отметили, что врачи честно рассказывали о своих проблемах. По словам медиков, они уже справились с первым наплывом тяжелых пациентов и сейчас работают достаточно уверенно.

"Очень хороший результат от кислородной терапии. И это не обязательно только аппараты искусственной вентиляции. Такой доступ к кислородной терапии практически во всех учреждениях, где мы были, смогли увидеть. И его надо распространять, создавая так называемые респираторные центры", – сказала Ирина Микичак, заместитель министра здравоохранения.

Как писал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины за 11 апреля было выявлено семь новых случаев COVID-19 (всего – 17).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
инфекция болезнь вирус Министерство здравоохранения видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

  • Европа может закрыть границы до сентября из-за пандемии коронавируса

  • Биолог заявил, что вакцина от коронавируса может быть опасна для стариков

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги