Минздрав намерен усилить карантин в Украине, но без локдауна

В Украине из-за распространения коронавируса (COVID-19) намерены усилить карантинные ограничения.

При этом в стране не будет жесткого локдауна. Об этом в эфире "Свобода Слова" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что на данный момент в Украине растет нагрузка на медицинскую систему. В больницах находится около 20 тысяч пациентов.

"Завтра (13 октября. – Ред.) на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна. Прежде всего это запрет массовых мероприятий", – пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что министерство намерено требовать полностью отменить мероприятия в "красной" зоне, а в "зеленой" – позволить до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой" зоне, более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной" зоне, если мы говорим об адаптивном карантине", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время последнего совещания у президента Украины Владимира Зеленского принят ряд решений по борьбе с эпидемией СOVID-19.