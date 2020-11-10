Минздрав начал распределять "Ремдесивир" по украинским больницам

Препарат для лечения COVID-19 "Ремдесивир" начали распределять по больницам в регионах Украины.

Об этом сказано в сообщении Минздрава Украины в Facebook со ссылкой на слова министра Максима Степанова. Он посетил с рабочим визитом Днепропетровскую область.

"Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции", – заявил Степанов.

Он также подчеркнул, что "Ремдесивир" широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ремдесивир", который называют лекарством от коронавируса, можно использовать как крайнее средство лечения. Этот препарат не будет продаваться в свободном доступе. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.