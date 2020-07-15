Минздрав изменит показатель для "опасных" стран с COVID-19

Алексей Титофф Общество 12:15, 15.07.2020 Обновлено: 12:57, 15.07.2020

Минздрав Украины намерен повысить показатель уровня заражения COVID-19 на 100 тысяч населения – с 40 активных больных на 55.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, отмечая увеличение числа новых зараженных коронавирусом в стране.

"Минздрав Украины будет инициировать установление показателя, по которым определяются страны так называемой "зеленой" и "красной" зоны, на уровне 55 активных больных 100 тысяч населения вместо 40, который действует сейчас. Необходимость изменения критерия определения стран "красной" и "зеленой" связана с тем, что в Украине этот показатель пока составляет 62 активные больные 100 тысяч населения", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Украине по примеру европейских стран, может изменить правила въезда, применив критерий инцидентности (количество новых случаев заболевания).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 июля, в Украине официально подтверждены 55 607 случаев COVID-19. Из них 836 обнаружены за прошедшие сутки, что на 198 больше, чем за день до этого.

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