Минздрав изменил процедуру въезда в Украину из-за карантина: новые правила

Министерство здравоохранения внесло изменения в порядок въезда на территорию Украины в связи с введением карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ведомства. Так, в нем даны указания по предотвращению дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной инфекции в соответствии со статьей 40 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

Министерство постановило, в первую очередь, внедрение использования формы информированного согласия лица на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий.

Оно подписывается в двух экземплярах лицом, пересекающим границу Украины, и в отношении которого есть основания полагать, что оно контактировало с зараженными на коронавирус.

В связи с этим даются соответствующие распоряжения Госпогранслужбе Украины и Директорату общественного здоровья Минздрава.

Далее приводим полный текст постановления и форму информационного согласия:

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 21 марта в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом. Больше половины из них – в Черновицкой области.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!