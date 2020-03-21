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22 марта • обновлено в 00:55
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Минздрав изменил процедуру въезда в Украину из-за карантина: новые правила

3.8т
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Министерство здравоохранения внесло изменения в порядок въезда на территорию Украины в связи с введением карантина.

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Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ведомства. Так, в нем даны указания по предотвращению дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной инфекции в соответствии со статьей 40 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

Министерство постановило, в первую очередь, внедрение использования формы информированного согласия лица на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий.

Оно подписывается в двух экземплярах лицом, пересекающим границу Украины, и в отношении которого есть основания полагать, что оно контактировало с зараженными на коронавирус.

В связи с этим даются соответствующие распоряжения Госпогранслужбе Украины и Директорату общественного здоровья Минздрава.

Далее приводим полный текст постановления и форму информационного согласия:

Минздрав изменил процедуру въезда в Украину из-за карантина: новые правила
Минздрав изменил процедуру въезда в Украину из-за карантина: новые правила
Минздрав изменил процедуру въезда в Украину из-за карантина: новые правила
Минздрав изменил процедуру въезда в Украину из-за карантина: новые правила

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 21 марта в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом. Больше половины из них – в Черновицкой области.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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