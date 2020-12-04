Минздрав хочет обойтись без локдауна в Украине, но ввести жесткий карантин с начала января

В Украине намерены ввести жесткий карантин, но без локдауна с первых дней января 2021 года. До конца декабря 2020 года ужесточать карантин не собираются.

Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что такой карантин должен продлиться минимум три недели. Какие именно ограничения будут введены на это период, он не уточнил.

"Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель", – отметил он.

Лишь на днях OBOZREVATEL получил информацию о том, введение локдауна в Украине намерены оттягивать до начал января, а именно 2 числа, чтобы дать возможность звездам отработать новогодние корпоративы. В том числе, "Кварталу 95". Подтверждений данному предположению все больше.

Сначала Кабинет министров Украины отменил карантин выходного дня, объяснив свое решение якобы позитивной динамикой распространения COVID-19, несмотря на очевидный коллапс в медицинской сфере. Теперь в Минздраве и вовсе заговорили об отсутствии необходимости введения локдауна, отбросив успешный опыт европейских стран.

"Сейчас Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост заболеваемости COVID-19 без резких скачков. И можем утверждать, что наша медицинская система выдержит ту нагрузку с COVID-19", – сообщил Степанов

В то же время министр предупредил о том, что с конца января и в течение февраля в Украине ожидается пик заболеваемости гриппом.

"Это сезонный пик, который происходит ежегодно. Это также приведет к большой нагрузке на нашу медицинскую систему. Именно поэтому к этому периоду необходимо подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19", – пояснил глава Минздрава.

Добавим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение жесткого карантина по всей территории страны с начала января.

Что такое локдаун

Локдаун (англ. lockdown – блокирование) – запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

При локдауне не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Полный локдаун предусматривает закрытие границ, прекращение международного и междугородного сообщения, а также работу общественного транспорта в пределах населенных пунктов.

Что будет, если отказаться от локдауна в Украине

Эксперты практически единогласно заявляю, если в Украине срочно не ввести локдаун, то в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день, а общее число жертв составит более 33 тысяч человек.

OBOZREVATEL рассмотрел два сценария: введение локдауна в Украине с начала декабря и в конце месяца. И второй вариант оказался пугающим, что у ж говорить об отсрочке до начала января.

Убедитесь!

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