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31 мая • обновлено в 01:05
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Минздрав готовится: осенью в Украине вероятна вторая волна эпидемии коронавируса

1.3т
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Министерство здравоохранения готовится ко второй волне коронавируса в Украине, которая может произойти осенью.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что у страны уже есть опыт борьбы со вспышкой заболевания.

Минздрав готовится: осенью в Украине вероятна вторая волна эпидемии коронавируса

"Осенью не должно быть похожей ситуации… Мы ожидаем, что может быть вторая волна, но мы готовимся к ней", – отметил главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что в Минздраве уже знают, какие ограничения работают, а какие – нет.

"Мы сейчас видим, как работали наши карантинные ограничения, введенные во время первой волны, мы знаем, что и как можно запускать. Можно уже сейчас подходить, вводя адаптивный карантин. Мы знаем, какие ограничения работают, а какие – нет", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ выступили с предупреждением о втором пике заболеваемости коронавирусом, который может произойти до второй волны.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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