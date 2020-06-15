Минздрав готовит изменения на случай ужесточения карантина в Украине

Максим Степанов выступил на совещании по борьбе с коронавирусом

В постановление Кабинета министров, регламентирующее соблюдение карантинных мер в Украине, будут внесены изменения.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского. По его словам, изменения будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче.

"Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава заявил, что главной причиной роста количества случаев заражения коронавирусом в Украине является несоблюдение людьми карантина.

"Поэтому, если мы не будем жестко придерживаться установленных правил, будем видеть такие цифры, то будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", – предупредил он.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко добавил, что сиюминутное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям не рассматривается, поскольку в стране действует адаптивный карантин.