Минздрав дал четкие рекомендации по работе рынков на карантине

Юрий Сергиенко Общество 17:22, 16.04.2020 Обновлено: 17:23, 16.04.2020

Местным органам самоуправления рекомендовано запретить работать рынкам в период действия карантина в Украине.

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Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, подписанном 16 апреля. Документ обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", – сказано в постановлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Виктор Ляшко отменил собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Это связано с рядом нарушений, выявленных во время проверок.

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