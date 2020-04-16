Минздрав дал четкие рекомендации по работе рынков на карантине

Местным органам самоуправления рекомендовано запретить работать рынкам в период действия карантина в Украине.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, подписанном 16 апреля. Документ обнародован на сайте Министерства здравоохранения.
"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", – сказано в постановлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Виктор Ляшко отменил собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Это связано с рядом нарушений, выявленных во время проверок.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.