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16 апреля • обновлено в 17:57
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Минздрав дал четкие рекомендации по работе рынков на карантине

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Местным органам самоуправления рекомендовано запретить работать рынкам в период действия карантина в Украине.

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Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, подписанном 16 апреля. Документ обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

Минздрав дал четкие рекомендации по работе рынков на карантине

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", – сказано в постановлении.

Минздрав дал четкие рекомендации по работе рынков на карантине

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Виктор Ляшко отменил собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Это связано с рядом нарушений, выявленных во время проверок.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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