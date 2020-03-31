Все граждане Украины, которые вернулись из-за границы, должны соблюдать режим самоизоляции или обсервации, как предписано законодательством, однако как это будут контролировать, в Министерстве здравоохраненяи пока не уточняют.

На соответствующий вопрос на брифинге ответил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он озвучил алгоритм действий после возвращения в Украину – сразу же звонить за консультацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Граждане могут получить консультацию на сайте Министерства здравоохранения. Также можно зайти на другие ресурсы ОГА, Центра общественного здоровья. На страницах в социальных сетях мы активно распространяем номера горячих линий, которые функционируют в Украине. Там можно получить профессиональные консультации", – поделился Ляшко.

Минздрав четко объяснил, что делать после возвращения в Украину Укринформ

На вопрос, предусмотрен ли котроль за такими гражданами и как его планируют осуществлять, главный санврач не ответил, однако подчеркнул, что украинцы должны быть солидарны в этом вопросе и соблюдать запреты для общей безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что все контактные с зараженными коронавирусом лица должны самоизолироваться на 14 дней.

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