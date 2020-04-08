В Офисе президента предложили досрочно выпустить из тюрем украинских заключенных в связи с активным распространеним коронавируса в стране. Речь шла только о тех, кто был осужден за незначительные преступления. Но тем не менее, заявление вызвало большой резонанс среди украинцев.

Готово ли к такому шагу Министерство юстиции Украины, кто именно может выйти на свободу и что происходит с узниками в мире, в интервью OBOZREVATEL рассказала замглавы Минюста Елена Высоцкая.

Тысячи украинских заключенных могут выйти на свободу

– Рассматривает ли Министерство возможность отпустить часть заключенных, как это сделали во Франции?

– Минюст не вправе самостоятельно решать, отпускать заключенных или нет. Мы изучаем этот вопрос вместе с юристами и экспертами, которые могут сформулировать юридическую модель, как это может происходить. Но пока к единому подходу мы не дошли и говорить, что это произойдет ближайшей перспективе, нельзя.

Практику мы изучаем, нам помогают наши международные партнеры из стран, где уже применен такой механизм, и мы ищем способы, как это можно адаптировать в украинские реалии.

Елена Высоцкая Министерство юстиции

– Как это может выглядеть?

У нас сегодня более 52 тысяч человек – это и заключенные, находящиеся в следственных изоляторах, и осужденные. Относительно первых у нас позиция следующая – на этот период мы предлагаем применять высшую меру пресечения в исключительных случаях только для общественно опасных преступников. Всех остальных можно отправлять домой на карантин до судебных заседаний.

Но это компетенция суда. И это требует внесения соответствующих изменений в законодательство, которые бы и позволяли судьям применять такие нормы, как исключение на период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Для нас бы это очень облегчило содержание заключенных в условиях карантина. Во-первых, уменьшило поступления новых заключенных, которые могут передавать вирус. Во-вторых, это бы позволило освободить помещения, которые можно применять для изоляции тех, у кого есть подозрение на COVID-19.

Минюст рассматривает возможность освобождения узников

Мы это и сейчас делаем, но, к сожалению, не всегда можем, по объективным причинам, это обеспечить в полной мере. Вот такая у нас позиция по заключенным.

Если говорить об осужденных, то есть два правовых механизма, которые бы позволяли кого отпустить – это амнистия и условно-досрочное освобождение. Оба процесса не быстрые, нельзя просто в какой-то момент открыть дверь. На это нужны соответствующие законодательные изменения и решения суда по каждому отдельному делу.

Нормативно мы можем рекомендовать категории осужденных, которые могут быть освобождены. В первую очередь – по возрастным признакам или наличии хронических болезней, которые могут осложнить течение коронавируса и привести к летальному исходу.

Вот над этим мы и работаем, разрабатываем законопроекты, которые могли бы быть рассмотрены Верховной Радой в ближайшее время.

Минюст не вправе самостоятельно решать, отпускать заключенных или нет

– То есть, в той же Франции уже был закон, который позволял так быстро принять решение об освобождении заключенных?

– Или у них это было разрешено на законодательном уровне, или ответственный орган был уполномочен это сделать быстро. У нас таких полномочий нет, поэтому мы должны пройти через изменения в законодательство и судебные процессы.

Но мы как никто заинтересованы в разгрузке наших учреждений, и не только из коронавируса, но и в рамках реформы пенитенциарной системы. Мы поддерживаем гуманизацию уголовного законодательства по расширению и практическому применению альтернативных мер пресечения.

Но в любом случае мы не откроем двери для всех категорий осужденных, это не рассматриваем в принципе. Для насильственных преступлений не может быть никаких послаблений, преступник должен быть изолированным.

Насильники, убийцы и террористы останутся в тюрьме

– Были ли зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди заключенных или работников пенитенциарной системы?

– Вчера у нас был один случай в Днепропетровской области, под подозрением был один работник, но, к счастью, оно не подтвердилось. Это оказался обычный грипп. Хотя, конечно, все перепугались, были обработаны все помещения, другие работники также были под присмотром.

В любом случае в таких ситуациях у нас есть соответствующий алгоритм действий и с персоналом, и с посетителями, и осужденными. Сейчас мы значительно ограничили доступ в учреждения, запретили свидания, а все посылки, по возможности, дезинфицируются. В противном случае, они отправляются на 24-часовой карантин, а только потом передаются осужденным.

Первые две недели мы работали над тем, чтобы коронавирус не смог попал в нашие пенитенциарные учреждения. К сожалению, наш персонал не был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими жидкостями, мы не были готовы к пандемии, даже резерва по масок не было. А те что были, в первую очередь направлены в наших медицинских частей.

Часть заключенных могут выпустить из тюрем из-за коронавируса

На наших врачам сейчас также большая нагрузка, каждое утро они проводят осмотр и температурный скринига персонала, а также осматривают осужденных. Они лечат и контактируют с больными. Поэтому их нужно было обеспечить всем необходимым в первую очередь.

С персоналом решался вопрос по-другому. Если учреждение имеет деньги спецфонда и возможность закупить средства индивидуальной защиты, конечно, мы рекомендовали это сделать.

Нас начали обвинять, почему мы не раздавали маски осужденным. Здесь мы исходили из той логики, что осужденные не контактируют с внешним миром, а только с персоналом учреждения. Поэтому, если персонал имеет средства индивидуальной защиты, перед каждой сменой осматривается врачом, это значительно уменьшает риск заражения осужденного.

Врач

– Заключенных и осужденных также ежедневно проверяют?

– На практике обзор происходит при наличии соответствующих симптомов, ведь врачи очень загружены и просто физически не могут осмотреть всех – от персонала до осужденных. Но если есть какие-либо симптомы, конечно, сразу врач осматривает.

На сегодняшний день в наших учреждениях ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. При этом у нас спрашивают, есть ли экспресс-тесты, тестируем ли мы осужденных и заключенных. Нет, не имеем. Мы работаем с симптоматикой, и в случае необходимости, обращаемся в больницы Минздрава.

В украинских тюрьмах пока не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19

В каких странах уже освободили часть заключенных из-за коронавируса

Освободить заключенных, отбывающих наказание за незначительные нарушения, или тех, у кого заканчивается срок лишения свободы или проблемы со здоровьем, уже согласились в нескольких европейских странах, а также Иране и США.

Так, в субботу, 4 апреля, во Франции из-за эпидемии коронавируса на свободу выпустили 6266 заключенных.

В тот же день британское Министерство юстиции объявило о решении освободить около 4 тыс. заключенных. На освобождение имеют право правонарушители с низким уровнем риска или беременные заключенные, осужденные за ненасильственные преступления.

Случаи осуждения за насильственные или сексуальные преступления рассматриваться не будут. Кстати, как и нарушения, направленные на срыв борьбы с распространением коронавируса, например кашель на работников медучреждений, или кражу медицинских средств защиты.

На прошлой неделе в американском штате Калифорния заявили о намерении освободить из государственных тюрем 3500 заключенных, которые были осуждены за ненасильственные преступления. А мэр Нью-Йорка Де Блазио сообщил, что из местных тюрем выпустили 900 заключенных.

Наибольшее количество заключенных было выпущено из тюрем Ирана. Там сообщают о досрочном освобождении около 70 тыс. человек. Такое решение было принято судами в рамках мероприятий по сдерживанию коронавируса.

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