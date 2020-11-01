Минюст попросил украинцев высказаться о скандале с КСУ: как принять участие в опросе

Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал украинцев высказать свое отношение к законодательной инициативе президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 30 октября.

"Мы видим, что не всегда есть возможность решать глобальные проблемы только с помощью закона, порой приходится принимать политические решения, но нам важно знать мнение народа, чтобы не допустить узурпации власти", – отметил глава Минюста.

Он задал украинцам следующий вопрос: "Имеют ли право Верховная Рада и президент, вопреки Конституции, уволить судей Конституционного суда Украины, злоупотребляющих своими правами в личных интересах?"

Предложено три варианта ответа:

Имеют право уволить.

Не имеют права. В любом случае нужно действовать согласно Конституции.

Надо доказать, что судьи злоупотребляют своими правами.

По состоянию на 1 ноября уже проголосовало 13 177 человек. Опрос прекратится 2 ноября в 17:00.

Ответить на вопрос министра можно с телефона или компьютера (участие анонимное). Для этого нужно пройти короткую регистрацию в чат-боте, загрузив его по ссылкам и следовать подсказчику:

Опрос проводится в рамках проекта "Электронная демократия" – независимой онлайн-платформы изучения общественного мнения, созданная Савиком Шустером вместе с программистами и социологами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда после решения, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.