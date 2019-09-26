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27 сентября • обновлено в 19:02
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"Минус один": украинцы ярко проучили пропагандиста из России в США

14.6т Читать материал на украинском

Украинские журналисты в Нью-Йорке (США), где проходит 74-сессия Генеральной ассамблеи ООН, разоблачили пропагандистов из России, которые хотели попасть на мероприятие без аккредитации.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook журналистка Яна Слесарчук (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, украинцы увидели россиян, которые стояли на месте для прессы и спросили, есть ли у них на это право. Пропагандисты начали на ходу сочинять отговорки о том, что аккредитация якобы не нужна.

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Украинцы ярко проучили пропагандиста из России в ООН

Украинцы ярко проучили пропагандиста из России в ООН

Скриншот из видео

После этого между журналистами разгорелся спор. "Вы скажите еще, что за мир? Когда войска уберете? Крым когда освободите?" – засыпали его вопросами.

"А вас кто уполномочил?" – отреагировал пропагандист.

"Мы граждане Украины. Нам неприятно, что вы убиваете наших людей!" – ответили ему украинцы.

В этот момент россиян попросили пройти к выходу, поскольку аккредитации у них действительно не было.

Пропагандистов вывели с мероприятия Генассамблеи ООН

Пропагандистов вывели с мероприятия Генассамблеи ООН

Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на инцидент. "Система залпового огня. Минус один", "Красиво", "Научите американцев фразе "Хай щастить", "Как хорошо", "Теперь, когда отказали нескольким украинским каналам в аккредитации на мероприятие у мемориала 911, случайно пришли российские СМИ, и без аккредитации. Случайно ли?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский осадил топ-пропагандиста России Евгения Попова в Нью-Йорке. Позже его затроллил и глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Тема
российская пропаганда
Место
США
Теги
пропаганда ООН
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Антошин Денис
Антошин Денис
Все с вопросами про Крым к туристам пристают. Ответ уже 6-й год очевиден. Съездили бы в Крым и спросили бы у крымчан
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
ярко как в уборной менского зоопарка.
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hunt andres
hunt andres
Вот за такое поведение селюки и получают по иплу по всему миру - от Польши до Турции. Мерзкое хазарское племя.
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