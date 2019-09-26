"Минус один": украинцы ярко проучили пропагандиста из России в США

Украинские журналисты в Нью-Йорке (США), где проходит 74-сессия Генеральной ассамблеи ООН, разоблачили пропагандистов из России, которые хотели попасть на мероприятие без аккредитации.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook журналистка Яна Слесарчук (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, украинцы увидели россиян, которые стояли на месте для прессы и спросили, есть ли у них на это право. Пропагандисты начали на ходу сочинять отговорки о том, что аккредитация якобы не нужна.

Украинцы ярко проучили пропагандиста из России в ООН Скриншот из видео

После этого между журналистами разгорелся спор. "Вы скажите еще, что за мир? Когда войска уберете? Крым когда освободите?" – засыпали его вопросами.

"А вас кто уполномочил?" – отреагировал пропагандист.

"Мы граждане Украины. Нам неприятно, что вы убиваете наших людей!" – ответили ему украинцы.

В этот момент россиян попросили пройти к выходу, поскольку аккредитации у них действительно не было.

Пропагандистов вывели с мероприятия Генассамблеи ООН Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на инцидент. "Система залпового огня. Минус один", "Красиво", "Научите американцев фразе "Хай щастить", "Как хорошо", "Теперь, когда отказали нескольким украинским каналам в аккредитации на мероприятие у мемориала 911, случайно пришли российские СМИ, и без аккредитации. Случайно ли?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский осадил топ-пропагандиста России Евгения Попова в Нью-Йорке. Позже его затроллил и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся