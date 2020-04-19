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19 апреля • обновлено в 18:29
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Минус 6: стало известно о новых потерях войск Путина на Донбассе

3.6т
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В период с 7 по 17 апреля 2020 года стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщило "Информационное сопротивление". Подтвержденные потери составили 6 человек:

1АК – 1 омсп (Кальмиусское ) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с;

2АК – 2 омсбр (Луганск) 1в/с, 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 6 омсп (Кадеевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Новые потери войск Путина на Донбассе

Новые потери войск Путина на Донбассе

sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска Путина развязали кровавые бои на Донбассе. Вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражение.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ехал года 3 назад в переяслов-хмельницкий,по дороге встретил фуру с черными номерами и полностью черный тент,полностью ю,и что там везли? продукты,а тут такая ,,правдоподобная,,фотка
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это у всех так или у меня, только заходишь на пом.ку сюда,и сразу улыбка,смотришь что за пэрлы выдали обозята
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в Хмельницком улицу Циолковского переименовали в улицу героев АТО... )))
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