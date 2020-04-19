Минус 6: стало известно о новых потерях войск Путина на Донбассе

В период с 7 по 17 апреля 2020 года стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщило "Информационное сопротивление". Подтвержденные потери составили 6 человек:

1АК – 1 омсп (Кальмиусское ) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с;

2АК – 2 омсбр (Луганск) 1в/с, 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 6 омсп (Кадеевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Новые потери войск Путина на Донбассе sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска Путина развязали кровавые бои на Донбассе. Вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражение.

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