Минсоцполитики планирует заменить "пакет малыша" деньгами

Министерство социальной политики Украины инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.

Ведомство разработало соответствующий проект постановления, сообщается на странице Минсоцполитики в Facebook.

Отмечается, что Антимонопольный комитет 30 июня отменил процедуру одноразовой натуральной помощи для детей, которая была установлена постановлением Кабмина №172 от 3 марта 2020 года.

"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году "пакетом малыша", разработан проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, родившихся в 2020 году, и не обеспеченных этой помощью", – сказано в сообщении.

В ведомстве заверили, что вопрос обеспечения "пакетом малыша" новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики.

Facebook Минсоцполитики

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 сентября каждой семье, в которой рождается ребенок, начали дарить "пакет малыша" (бэби-бокс). Это набор из 25 необходимых для малыша вещей, общая стоимость которых - 5 тысяч гривен.