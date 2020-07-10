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Минсоцполитики планирует заменить "пакет малыша" деньгами

Юрий Сергиенко
Общество
1,2 т.
'Пакет малыша' предлагают заменить деньгами

"Пакет малыша" предлагают заменить деньгами.

Министерство социальной политики Украины инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.

Ведомство разработало соответствующий проект постановления, сообщается на странице Минсоцполитики в Facebook.

Отмечается, что Антимонопольный комитет 30 июня отменил процедуру одноразовой натуральной помощи для детей, которая была установлена постановлением Кабмина №172 от 3 марта 2020 года.

"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году "пакетом малыша", разработан проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, родившихся в 2020 году, и не обеспеченных этой помощью", – сказано в сообщении.

В ведомстве заверили, что вопрос обеспечения "пакетом малыша" новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики.

Facebook Минсоцполитики

Facebook Минсоцполитики

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 сентября каждой семье, в которой рождается ребенок, начали дарить "пакет малыша" (бэби-бокс). Это набор из 25 необходимых для малыша вещей, общая стоимость которых - 5 тысяч гривен.

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