Россия демонстрирует хамство, Минский процесс превращен в фарс, – представитель ОРДО в ТКГ

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Россия "по-хамски" продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, все действия РФ, в том числе и перемирие, направлены "только на узаконивание в теле Украины раковой опухоли "русского мира".

Он также раскритиковал представителей ОБСЕ за то, что они закрывают глаза на поведение России и не замечают, что "Минский процесс превращен в фарс".

Гармаш подчеркнул, что позиция России как "наблюдателя, а не участника процесса", недопустима.

"Я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство", – написал он.

"Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление – это та форма "диалога", которая приведет к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются", – добавил журналист.

Украина, по словам Гармаша, для сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада "дипломатично проглатывает" происходящее.

"У меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами мы не пришли к стратегическому поражению", – заявил он. Гармаш также указал на манипуляции России с текстом Минских соглашений.

"Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс.

Если ТКГ – это Россия, Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", – написал журналист.

Он подчеркнул, что не будет "называть черное белым", но и выходить из процесса переговоров добровольно не станет.

Полный текст поста Сергея Гармаша. Скриншот

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