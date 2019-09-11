"Минск станет столицей Америки": заявление Лукашенко высмеяли яркой карикатурой

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал забавную карикатуру на президента Беларуси Александра Лукашенко в ответ на его заявление, что "Минск станет второй столицей Америки".

Новой работой он поделился на своей странице в Twitter. На ней Александр Лукашенко изображен на фоне американского флага и одетым в купальник цвета белорусского флага.

"Лукашэнка – бацька ўсёй амерыкі..." – подписал фото Петренко.

Карикатура на Александра Лукашенко Twitter Андрей Петренко

Напомним, что на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. По его словам, "в 2021 году состоится такой же очередной матч", однако его не смогут провести в Америке, поскольку в Штатах в это время будет проводится чемпионат мира по легкой атлетике.

"А через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в одной из школ Минска, назвал "хламом" высшую математику.

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