"Мінськ" приведе Україну до повстання. Але вихід є, пане Зеленський

Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Общество / Мнения
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'Мінськ' приведе Україну до повстання. Але вихід є, пане Зеленський

Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ...

Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" – це зло для України і їх реалізація призведе до Українського Повстання, а отже – до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську Перемогу.

Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі...

Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради.

З повагою до своїх співгромадян, Дмитро Ярош

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Источник:Фейсбук Дмитра Яроша
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