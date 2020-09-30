Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ...

Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" – це зло для України і їх реалізація призведе до Українського Повстання, а отже – до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську Перемогу.

Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі...

Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради.

З повагою до своїх співгромадян, Дмитро Ярош

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