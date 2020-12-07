Минобороны закупило гражданские грузовики МАЗ по завышенным ценам, – экс-чиновник

Министерство обороны Украины заплатило за 41 гражданский грузовик МАЗ белорусского производства на 8 миллионов гривен больше, чем можно было купить такое же количество автомобилей украинского производства в военном варианте.

Об этом заявил бывший помощник министра обороны Юрий Повх, информирует издание Defense Express. По его словам, летом ведомство закупило 41 грузовой автомобиль повышенной проходимости грузоподъемностью от 8 до 12 тонн (МАЗ-631727), однако техника не соответствует по многим критериям машинам такого класса.

"Военные получили фактически перекрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили по цене значительно выше, чем у отечественных производителей", – отметил Повх.

19 июня 2020 на площадке Prozorro был обнародован тендер из трех лотов по приобретению 41 единицы грузовых автомобилей на общую сумму в 99 534 060 гривен. К торгам из шести участников были допущены только три. Еще на этапе подачи документации были отклонены предложения от КрАЗа и ОАО "Богдан-Моторс".

Вследствие из трех конкурсантов представители Минобороны выбрали предложение ООО "Торговый Дом Стройдормаш" и закупили переработанные грузовики МАЗ-631727.

По утверждениям экс-чиновника, за каждую машину Минобороны заплатило на 200 000 гривен больше аналогичных локализованных "Богдан-63172", которые поставлялись ВСУ в 2019 году. Общая переплата составила более 8 миллионов гривен.

Кроме того, закупленные МАЗы по многим параметрам не соответствуют военному классу. В частности, вместо нормальной лебедки машины оборудованы "бюджетным" китайским вариантом с коротким тросом и тяговым усилием ниже 10 тонн (что мало для автомобиля грузоподъемностью 12 тонн).

Также белорусские машины имеют низкую бортовую платформу (что значительно ухудшает возможности обслуживания в полевых условиях), нецелесообразно размещен ящик для инструментов (который имеет все шанс оторваться и ухудшает геометрическую проходимость авто), отсутствуют шторки светомаскировки кабины.

Также МАЗы укомплектованы низкокачественным гражданским набором шанцевого инструмента, не имеют креплений для него и буксировочного троса, а в кузове отсутствуют освещения и вентиляционные клапаны. В комплектации авто отсутствует радиостанция (установление которой раньше на машинах такого класса предполагалось).

Отдельно отметили несоответствующую покраску грузовика, которая ухудшает теплообмен системы охлаждения и идентификацию запчастей.

Бывший чиновник Минобороны отметил, что в отличие от аналогичных моделей КрАЗ и "Богдан", которые в свое время прошли определяющие ведомственные испытания ВСУ, о соответствующей проверке белорусских грузовиков ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние 8 месяцев Департамент военных закупок Министерства обороны Украины под разными предлогами отсрочил или отменил ряд важных тендеров для украинской армии.