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22 февраля • обновлено в 22:52
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Минобороны собралось потратить 2 млрд грн на ракеты

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Министерство обороны Украины планирует закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в этом году финансирование ракетной программы было увеличено на 300 млн грн по сравнению с 2019 годом.

В частности, в 2020 году планируется завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечения их финансирования в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов.

В Украине планируется закупить около 3000 ракетных комплексов

В Украине планируется закупить около 3000 ракетных комплексов

Минобороны Украины

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Сейчас, согласно поручению Президента Украины, продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК), отметили в Минобороны. Ее концепция проходит внешнее согласование.

В Украине планируется закупить около 3000 ракетных комплексов

В Украине планируется закупить около 3000 ракетных комплексов

Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев возмутило сокращение выплат военным в 12 раз. Новым приказом Минобороны размер помощи уменьшили с 15 500 до 1345 грн. В самом ведомстве это объяснили как борьбу с коррупцией.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
оружие ракеты Министерство обороны Украины
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