Минобороны получило партию броневиков "Новатор"

15 ноября началась процедура передачи Министерству обороны Украины партии специализированных бронированных автомобилей "Новатор". Эти современные бронемашины разработаны и произведены компанией "Украинская бронетехника" по заказу оборонного ведомства.

К разработке и последующим модернизациям СБА "Новатор" привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также офицеры спецподразделения СБУ "Альфа", Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

"Новатор" сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием подвески, приспособленной к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем.

Бронированный автомобиль "Новатор"

Автомобиль имеет снаряжённую массу 7,5 т, обладает грузоподъёмностью 1,35 т и способен без подготовки преодолевать водные преграды глубиной до 1,4 м и подъёмы до 60%, а также развивать скорость по шоссе в зависимости от типа двигателя от 140 до 170 км/ч, уверенно держась на дороге за счёт идеальной равномерной нагрузки на переднюю и заднюю оси.

Запас хода "Новатора" по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам – 1000 км.

"Мы стараемся не только наделить наши автомобили широким спектром технических возможностей, но и сделать их максимально удобными в эксплуатации с тем, чтобы конечные пользователи чувствовали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться на выполнении боевых задач", – отметил директор ООО "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

Одновременно с передачей заказа для представителей Министерства обороны была проведена демонстрация "Новатора" с боевым модулем "Ива", оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Специально для повышения проходимости для данной модификации СБА разработана уникальная подвеска, способная менять клиренс до 80 мм для преодоления препятствий и езды по бездорожью.

Также такая версия "Новатора" комплектуется полностью автоматической централизованной системой подкачки колёс. Модификация уже доступна к заказу.

"За короткое время наша компания прошла большой путь, став одним из ведущих украинских производителей военной техники и вооружений, – отметил глава наблюдательного совета ООО "Украинская бронетехника" Андрей Сенченко. – Сегодня "Новатор" находит широкое применение в подразделениях Национальной гвардии и ВСУ, а также является лидером в своем классе не только в Украине, но и за рубежом. Мы благодарим Минобороны и других заказчиков за выбор нашей компании и готовы и далее вносить свой вклад в укрепление обороноспособности страны".

Ранее, в рамках выставки "Оружие и безопасность-2019", "Украинская бронетехника" представила "Новатор", оснащенный противотанковым комплексом "Амулет". Боевой модуль может быть также укомплектован пулеметом калибра 7,62 мм. По требованию заказчика автомобиль может быть оснащен пневматической подвеской.

Бронированные автомобили "Новатор"

Бронированные автомобили "Новатор"

Бронированные автомобили "Новатор"

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